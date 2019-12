Ladri senza rispetto e senza cuore si sono introdotti nella Basilica Cattedrale di Brindisi ed hanno rubato le offerte di Natale destinate alle famiglie in difficoltà.

La triste notizia è stata data ai fedeli da Don Mimmo Roma, parroco del Duomo, nel corso della Santa Messa di oggi, che celebrava proprio alla Santa Famiglia e, più in generale, a tutte le famiglie.

Non è dato conoscere il bottino ma poco importa. Quello che colpisce è che si trattava delle offerte dei fedeli per una ottima causa: dare aiuto a bambini, donne e uomini bisognosi nel periodo più atteso dell’anno, quello natalizio.

Durante l’odierna omelia Don Mimmo non ha nascosto la propria amarezza: “Sono amareggiato perché quei soldi erano offerte dei fedeli destinate a chi ha bisogno. Natale è la festa dell’illuminazione dall’alto mentre qui in Cattedrale, qualcuno ha agito furtivamente dal basso”.

Poi, Don Mimmo ha chiesto un gesto di solidarietà della comunità proprio per assicurare quell’aiuto ai bisognosi azzerato da ladri senza scrupoli. E molti parrocchiani hanno risposto senza indugio, elargendo nuove offerte proprio per cercare di reagire e aiutare la Chiesa nella raccolta.

Non è dato sapere se sono stati acquisiti i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nel quartiere e nella stessa Basilica.