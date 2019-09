Ieri sera festa sociale al circolo tennis “Dino De Guido” per premiare i ragazzi che hanno partecipato al torneo nazionale “Kinder”. La targa offerta dal Comune di Mesagne è stata consegnata alla piccola Ludovica Casalino, classe 2010, la campionessa italiana che si è guadagnato l’accesso al master di Montecarlo.

“Ringraziamo il Circolo tennis, e tutte le agenzie educative e sportive, per lo sforzo di aggregazione giovanile che compiono ogni giorno. Lo sport costituisce la salutare alternativa all’attrazione diffusa per le attività virtuali. E’ perciò pratica da sostenere e promuovere con impegno condiviso e diffuso in ogni occasione ” ha commentato il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli.

Presente per l’Amministrazione comunale, al momento della consegna dei premi l’assessore ai Servizi sociali Anna Maria Scalera si è dichiarata “particolarmente felice di aver premiato una bambina, perché la sua vittoria possa rappresentare un messaggio importante e diventare un esempio: lo sport è per tutti e tutte allo stesso modo, annulla le differenze. La grinta, la determinazione, le qualità tecniche della piccola Ludovica rappresenteranno al meglio l’Italia alla competizione che la attende”