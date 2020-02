Il prossimo Giovedì 27 Febbraio l’Asd Team Fuorisoglia presso il Castello Imperiali di Francavilla Fontana, farà la presentazione ufficiale della stagione 2020.

Sarà presentato il calendario delle gare per i 3 settori praticati (Bici da Strada, MTB e Podismo), inoltre saranno presentati gli eventi che il Team organizzerà durante la stagione nello specifico 2 Gare su di ciclismo su strada, 2 Prove a Cronomentro, 1 Gara di Mtb ed una Gara Podistica.

Durante la serata saranno mostrati ufficialmente i nuovi completi Pissei che da quest’anno saranno indossati dagli atleti in bici e le canotte che invece saranno indossate dagli atleti podisti.

Alla serata prenderanno parte oltre che alle autorità locali (Sindaco, assessore allo sport, Consiglieri Comunali) campioni dello sport nelle 3 discipline del sodalizio, in particolare saranno con presenti Lidia Mongelli atleta di livello internazionale nell’atletica leggera, Mirko Pirazzoli ex biker professionista e attualmente tra i più apprezzati istruttori a livello nazionale, Maurizio Fondriest ex Campione del Mondo di Ciclismo su Strada e vincitore di numerose classiche monumento, Tommaso Elettrico ex Campione del Mondo Amatori e vincitore di numerosissime Granfondo in Italia ed all’estero, Giacomo Leone Vincitore della Maratona di New York, Ottavio Andriani maratoneta di altissimo livello Internazionale. Durante la serata sarà possibile dibattere con loro e magari confrontarsi sulle tecniche d’allenamento.

Asd Team Fuorisoglia