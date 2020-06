Si è svolta mercoledì 23 giugno 2020, l’Assemblea dei Soci della STP Brindisi nella quale è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2019 che per il sesto anno consecutivo espone un utile di circa 380 mila euro. Questo risultato conferma l’efficacia e l’impegno nell’efficientamento dei processi aziendali e nell’assicurare continuità al consolidamento patrimoniale posto in essere negli ultimi anni.

All’Assemblea il socio Provincia di Brindisi è stato rappresentato dal Consigliere dott. Salvatore Ripa ed il socio Comune di Brindisi dal Sindaco ing. Riccardo Rossi.

I rappresentanti degli Enti soci hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti. Il Sindaco Rossi ha altresì espresso gratitudine verso tutti i dipendenti STP che quotidianamente assicurano la mobilità dei cittadini con abnegazione e professionalità e tanto pur nelle particolari condizioni in cui hanno operato nella fase di emergenza per COVID-19.

Il Direttore Avv. Maurizio Falcone ha evidenziato come i positivi risultati economico-finanziari e tecnico-operativi raggiunti siano stati resi possibili dalla collaborazione e dal fattivo apporto di tutte le componenti aziendali: lavoratori, organizzazioni sindacali, organi di controllo ed amministratori.

Il Presidente Avv. Rosario Almiento nell’unirsi al ringraziamento a tutte le maestranze ha sottolineato come questo loro impegno abbia consentito all’Azienda di essere un punto di riferimento nel mondo del trasporto pubblico locale. Ha precisato infine come la sinergia in essere con i Soci consenta di delineare un programma di investimenti mirati al rinnovo della flotta autobus, all’ammodernamento delle imbarcazioni per il servizio via mare ed all’adozione di sistemi comunicazione digitale quali impianti di fermata intelligenti ed app che rendano disponibili informazioni in tempo reale sui servizi.