La parrocchia di Santa Maria della Neve in Latiano vivrà la “Missione Eucaristica” dal 23 al 26 gennaio 2020 in occasione dell’anniversario dell’apertura della Cappellina dell’Adorazione Perpetua sita in via Achille De Nitto, 31.

La Missione inizierà con l’accoglienza della statua internazionale della Madonna di Fatima Pellegrina, realizzata sul calco della statua fatta realizzare su indicazione di Suor Lucia (una delle tre veggenti di Fatima) nel 1947. Giovedì 23 gennaio, alle ore 16.30, sarà accolta dalla comunità latianese la statua della Madonna nei pressi della chiesa delle Greca; ci sarà il saluto del parrocoe una breve presentazione della Missione; seguirà processione verso la Chiesa Madre.

La Missione è caratterizzata dall’Adorazione Eucaristica, da altre celebrazioni e dallecatechesisul messaggio di Fatima e culminerà con la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.

Sabato 25 alle ore 20.30 in Chiesa Madre il dott. Vittorio Ambrosoni, consulente e mediatore familiare terrà una conferenza dal titolo: ​“È possibile una famiglia felice? Le dinamiche della vita di coppia: prevenire e gestire le conflittualità”

