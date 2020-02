A partire da martedì 18 febbraio saranno eseguiti i lavori di ripristino di un giunto del viadotto Cillarese, sulla strada statale 16 “Adriatica” nel comune di Brindisi

Per consentire gli interventi saranno chiuse in maniera alternata la corsia di marcia e quella di sorpasso tra il km 913,270 e il km 913,500 della carreggiata in direzione Lecce.

Il transito sarà sempre consentito sulla corsia libera in corrispondenza del cantiere.

La limitazione sarà attiva dalle 7:00 di martedì 18 febbraio alle 18:00 di venerdì 25 febbraio tutti i giorni, festivi compresi.

