Il Segretario Provinciale della Lega Salvini Premier di Brindisi, di concerto con il responsabile politico dell’Area Grande Salento Sen. Roberto Marti, nell’ottica del rinnovamento e del rafforzamento del progetto della LEGA sul territorio provinciale , comunica la nomina dei nuovi Segretari Cittadini delle Sezioni di Fasano, Oria, San Pancrazio , individuati rispettivamente nelle persone di :

Dott. Sergio Pagliara per Fasano ;

Avv. Adolfo Sartorio per Oria ;

Dott. Giovanni Ingrosso per San Pancrazio Sal.no ;

Si allarga anche l’esecutivo provinciale, con l’ingresso del Dott. Mario Mavilio di Fasano, e viene nominata quale vice segretario provinciale Ilaria Antelmi, componente dell’esecutivo regionale, che si aggiunge a Ercole Saponaro e Margherita Penta, già vice segretari provinciali.

Ai nuovi Segretari Cittadini e ai nuovi dirigenti provinciali si rivolgono i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che sapranno rappresentare al meglio le istanze del territorio al servizio dei cittadini, con lealtà e correttezza, in linea con la politica del cambiamento e del buon senso della LEGA nazionale, regionale e provinciale .