– In occasione della settimana bianca di Ostuni che si terrà nel centro storico della città dal 27 maggio al 2 giugno 2019, Wonderful Italy, startup innovativa nel settore turistico esperienziale e nella vacation rentals fondata da Oltre Venture, sarà a fianco dell’associazione culturale ‘Lu Scupariedde’ in un importante progetto per preservare una delle arti più importanti del territorio della Valle d’Itria: la lenitura ovvero l’imbiancatura a calce.

Negli ultimi anni la bellezza della “Città Bianca” di Ostuni è stata messa a rischio da contingenze economiche che hanno impedito ad alcuni proprietari delle case in centro storico di curare e garantire l’imbiancatura a calce delle abitazioni.

«Il bianco che colora ogni muro e ogni casa e che ci ha resi noti e unici in tutto il mondo come “Ostuni città bianca” sta scomparendo. E’ nostro dovere civico e morale recuperare il mondo del bianco nella dimensione identitaria riscoprendo le radici attraverso la riacquisizione delle testimonianze antiche e sensibilizzando la comunità locale dal punto di vista culturale. Proponiamo soluzioni concrete facendo da ponte tra comune, proprietari di case nel centro storico e maestranze specializzate nella lenitura a calce» ha dichiarato Beniamino Farina, presidente dell’associazione culturale “Lu Scupariedde”.

Wonderful Italy, la cui mission è quella di creare valore per il territorio, ha così firmato un protocollo d’intesa insieme all’associazione “Lu Scupariedde”, in cui si impegna a contribuire al mantenimento della originaria bellezza della città bianca attraverso la donazione di una parte dei guadagni derivanti dalla propria attività in Puglia. Tale contributo economico verrà utilizzato per reimbiancare le zone della città di Ostuni ormai trascurate. La collaborazione porterà inoltre alla realizzazione di workshop e corsi di formazione per imparare il mestiere di lenitore e preservarne la storia, all’organizzazione di eventi con le maestranze, tour esperenziali dedicati al “bianco” per i turisti ed iniziative varie per coinvolgere la comunità in attività di tutela del patrimonio artistico.

«Lo sviluppo turistico di un territorio coincide con lo sviluppo sociale dello stesso. Wonderful Italy si impegna a supportare le realtà territoriali dove è presente, favorendo ed incoraggiando la loro crescita a vantaggio di tutta la comunità locale – ha aggiunto Michele Ridolfo, Amministratore Delegato di Wonderful Italy. Con Wonderful Italy vogliamo far scoprire ai nostri ospiti le meraviglie nascoste della nostra splendida Italia e proprio l’esempio di Ostuni e la riscoperta del bianco e della calce è un ottimo esempio di come vogliamo essere a fianco della comunità locale per far scoprire la bellezza delle sue terre e di tutta la Valle d’Itria».

L’appuntamento è quindi ad Ostuni alla fine di maggio per una settimana di eventi ed appuntamenti di valorizzazione della città e delle sue persone.