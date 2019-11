Il Club INNER WHEEL Brindisi Porta d’Oriente, con il Patrocinio del Comune di Brindisi e in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi, Organizza per GIOVEDI’ 14 Novembre 2019 alle ore 17,30 presso la Sala CONFERENZE di Palazzo Granafei Nervegna, una Conversazione con il Prof. Antonio Mario CAPUTO, Società di Storia Patria per la Puglia sul tema:” L’INCIDENZA delle DONNE nella STORIA di BRINDISI “.

Il Club di Brindisi Porta d’Oriente crede fermamente che le Donne nel corso della Storia abbiano fatto sempre la differenza.

Spesso purtroppo le loro storie sono rimaste in secondo piano o addirittua nascoste.

Con questa ricerca del Prof. Caputo, si vuole conoscere e far emergere , iniziando dalla nostra città, queste storie, con la speranza che il merito al pianeta Donna venga finalmente riconosciuto.

Presiede la Presidente del Club Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente, Prof.ssa Raffaella Marangio Argentieri.