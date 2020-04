I Carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione di attività d’indagine scaturita dalla querela presentata. da un pensionato 73enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà, per percosse, violenza privata e minacce aggravate, un operaio 56enne di Erchie. In particolare, il pensionato ha sorpreso il querelato mentre tagliava un albero nel proprio terreno ma da sempre in uso alla vittima. L’operaio si è scagliato contro il 73enne spingendolo e minacciandolo con la zappa, intimandogli di allontanarsi e di non farsi più vedere.