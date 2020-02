Il Consiglio Comunale di Brindisi è convocato per lunedì 10 febbraio alle ore 16.00.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno:

Interrogazione presentata dal consigliere ANTONINO G.: “Mancata notifica dei verbali elevati per violazioni del Codice della strada”; (Proposta n. 6)

Interrogazione presentata dal consigliere ANTONINO G.: “Ritardi nella realizzazione degli alloggi popolari invia della Torretta”; (Proposta n. 7)

Interrogazione presentata dal consigliere ANTONINO G.: “Progetti utili alla Comunità (PUC)”; (Proposta n. 8)

Interrogazione presentata dal MOVIMENTO 5 STELLE.: “Stato dei lavori del Parco Urbano Comunale Cillarese”; (Proposta n. 11)

Ordine del giorno presentato dal Gruppo ITALIA VIVA: “Agevolazioni per le ristrutturazioni e manutenzioni delle facciate degli immobili privati in supplemento al Bonus facciate”; (Proposta n. 13)

Ordine del giorno presentato dal consigliere ANTONINO G.: “Intitolazione della Piazza all’incrocio tra Via Carnaro, Via Tirolo e Via Sicilia ad Ugo LA MALFA”; (Proposta n. 12)

Ordine del giorno presentato dai consiglieri OGGIANO e SAPONARO ed altri: “Adesione al Giorno del Ricordo”; (Proposta n. 20)

Modifica al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno; (Proposta n. 2)

Deliberazione C.S. n. 51 del 07/06/018; “Approvazione nuovo Regolamento relativo all’accesso alle prestazioni sociali e per la compartecipazione degli utenti ai costi degli interventi e dei servizi”. Modifica regolamento; (Proposta n. 4)

Regolamento comunale per la disciplina dell’occupazione temporanea di suolo pubblico o privato ad uso pubblico per il ristoro all’aperto (dehor) – Modifica; (Proposta n. 5)

Approvazione Regolamento per la visita ai Beni Culturali del Comune di Brindisi; (Proposta n. 16)

Approvazione nuovo “Regolamento sui controlli: organismi partecipati, qualità dei servizi”; (Proposta n. 18)

Definizione obiettivi strategici finalizzati all’aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022; (Proposta n. 17)

Riconoscimento debito fuori bilancio di euro 31.599,64 art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000; creditore: SNIM s.r.l.; (Proposta n. 9)

Riconoscimento debito fuori bilancio di euro 10.000,00 art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000; creditore: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; (Proposta n. 10)

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. € 7.066,60; (proposta n. 21)

P.S. Il parere del Collegio dei Revisori relativo alla proposta di cui al punto 16 sarà consegnata successivamente