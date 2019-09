Il Presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, ha convocato nell’aula consiliare della Provincia di Brindisi, in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno mercoledì 18 settembre 2019, alle ore 12,00, il consiglio provinciale per l’esame dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale del Consiglio Provinciale dell’8.08.2019;

2. Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni anno 2019 – 2021;

3. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – art. 21 del D. Lg.vo n. 50/2016 e Programma triennale dei lavori pubblici e elenco annuale. Approvazione;

4. Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021 – Adozione;

5. Schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 – Adozione;

6. Approvazione schema di convenzione tipo regolante i rapporti tra i Comuni e la Provincia di Brindisi per l’installazione e la gestione di impianti rilevatori automatici di velocità, da collocare sulle strade provinciali.