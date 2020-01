Una festa in piazza della libertà per chiudere la kermesse Luminoso Natale ad Ostuni. Domani domenica 12 gennaio 2020 dalle 17.00 si svolgeranno nella piazza centrale della Città Bianca, una serie di spettacoli che la Tourist Art Apulia vuole regalare alla cittadinanza dopo il lungo periodo natalizio. Durante la manifestazione si potrà accedere al mercatino artigianale e food, sul palco allestito in piazza ci saranno show musicali e flash mob.

Lo spettacolo delle mascotte “Il castello incantato” ed i balli di Vamos alla Firsta apriranno la manifestazione, successivamente ci sarà il flash mob della Giovanni XXIII. La serata sarà conclusa dal concetto di Mimì e i Taranta Gipsy. Presenta l’evento la famosissima Naty Voice Boccuni, la showgirl tarantina che esalta le piazze pugliesi, con il suo carisma, la sua voce e il suo coinvolgimento.