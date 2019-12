Nuovo evento speciale presso la Multisala Andromeda di Brindisi, Lunedì 30 Dicembre alle ore 17.30 e alle ore 20.00 il regista Ferzan Ozpetek saluterà il pubblico in sala.

Ferzan Ozpetek, molto legato alla Puglia e alla sua Lecce, con il suo tredicesimo film “La Dea Fortuna” è in vetta alle classifiche del box office cinema.

In programmazione in questi giorni in tutte le sale d’Italia, “La Dea Fortuna” vede tra i protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca.

TRAMA LA DEA FORTUNA

La Dea Fortuna, il film diretto da Ferzan Ozpetek, vede protagonista Alessandro (Stefano Accorsi) e Arturo (Edoardo Leo), insieme da più di 15 anni. Come molte coppie di lunga data, anche la loro, mossa all’inizio da un forte vento di passione, si è trasformata col tempo. I momenti focosi sono diminuiti, lasciando spazio a un grande affetto. Ultimamente, però, il loro legame sembra non riuscire più a superare alcun ostacolo, trascinando il loro rapporto in una logorante crisi relazionale. Un giorno Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro lascia in custodia a lui e al suo compagno i due figli e l’improvviso arrivo dei bambini nelle loro vite dà una svolta alla coppia e alla noiosa routine in cui sono caduti. Alessandro e Arturo arrivano a compiere una scelta totalmente folle… ma ogni grande amore nasconde in sé un briciolo di pazzia.