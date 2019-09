Lunedì 16 settembre, alle ore 10.00, nella Sala giunta della Camera di Commercio si terrà la presentazione di due progetti che puntano a migliorare le competenze digitali dei giovani che non studiano e non lavorano e del personale delle Camere di Commercio. Da tempo l’ente camerale di Brindisi offre questo percorso di formazione, un’opportunità per i giovani e per i dipendenti che ha evidenti ricadute positive per il tessuto economico locale. Ai lavori parteciperà il Presidente della Camera di Commercio, Alfredo Malcarne.

Il Progetto “Crescere in digitale”- seconda edizione- è un progetto attuato da Unioncamere in partnership con Google, promosso dall’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; l’obiettivo è promuovere, attraverso l’acquisizione di competenze digitali, l’occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di Internet.

Il progetto “Eccellenze in digitale” è un’iniziativa finalizzata a rafforzare le attività delle Camere di Commercio per la diffusione della cultura dell’innovazione digitale presso le micro e piccole imprese, in stretta sinergia con il progetto “Punto Impresa Digitale” a cui la Camera di Commercio di Brindisi ha aderito. Il progetto è finalizzato, in stretto raccordo con il team dei PID, alla formazione dei digitalizzatori territoriali e del personale camerale, affinché gli stessi possano realizzare eventi strutturati secondo tre linee: attività di informazione e formazione di primo livello alle imprese, attività specialistiche di formazione, follow-up individuali o per gruppi ristretti di aziende.