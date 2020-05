Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Brindisi, Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie, ha depositato una mozione che contiene un pacchetto di misure per sostenere i cittadini in difficoltà economica per l’emergenza Coronavirus.

“Con questo provvedimento – affermano -impegniamo Sindaco e Giunta ad adottare una serie di interventi urgenti per contrastare le conseguenze negative del Covid-19. Fra le nostre proposte: una congrua rateizzazione delle imposte comunali ora sospese; l’abbattimento dei costi della TARI, relativamente al periodo di chiusura, per le attività economiche e produttive, sfruttando il meccanismo di proroga del PEF previsto dal decreto ‘Cura Italia’; l’attivazione, con tutti gli atti necessari, della procedura di rinegoziazione dei prestiti concessi da Cassa Depositi e Prestiti, come previsto nella circolare del 23 aprile 2020, con l’obiettivo di liberare risorse essenziali per interventi straordinari di sostegno economico alle categorie colpite dalla crisi.

Già nelle scorse settimane – aggiungono – avevamo depositato una mozione in cui chiedevamo di destinare gli eventuali risparmi degli straordinari e dei buoni pasto non erogati ai dipendenti comunali per sostenere le fasce più fragili della popolazione brindisina. In questa emergenza senza precedenti vogliamo agire come opposizione responsabile, allo scopo di offrire tutto il supporto possibile per aiutare i cittadini in difficoltà” concludono i consiglieri.

MoVimento 5 Stelle Brindisi