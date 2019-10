Il MoVimento 5 Stelle di Fasano alla luce delle dichiarazioni rilasciate durante l’ultimo Consiglio Comunale dal Portavoce Raffaele

Trisciuzzi, trasmette questo comunicato al fine di renderlo di dominio pubblico e soprattutto fare chiarezza sul futuro del gruppo di attivisti del MoVimento 5 Stelle di Fasano.

Innanzitutto si manifesta esplicitamente il dissenso e il disappunto rispetto alla decisione dell’Avv. Raffaele Trisciuzzi di uscire dal

MoVimento 5 Stelle senza dimettersi, privando così la cittadinanza fasanese di avere (e mantenere) un portavoce del MoVimento 5 Stelle all’interno del Consiglio Comunale, come legittimamente espresso dalla volontà Popolare con le elezioni di quasi 4 anni fa.

Detto ciò si accetta e rispetta (pur non condividendo) in ogni caso la suddetta scelta, ringraziando altresì Raffaele per l’operato svolto da consigliere comunale a nome del MoVimento, per aver sostenuto con tanta tenacia e abnegazione le istanze degli elettori del MoVimento 5 Stelle dei cittadini tutti, dinanzi all’amministrazione che governa questa cittadina, così come da mandato conferitogli, benché non portato a conclusione.

Il MoVimento 5 Stelle di Fasano esiste ancora ed è fatto di persone che si prodigano in politica da semplici attivisti per migliorare lo stato delle cose; da ciò, si sottolinea che continuerà ad accogliere le doglianze dei cittadini che vorranno rivolgersi ai referenti presso la

sede in via Bianchi per portare avanti battaglie sociali e far sentire la voce di chi sommessamente chiede più diritti e finalmente cambiamenti di rotta.

Cercando di farlo con il rispetto dei ruoli e magari con la collaborazione della maggioranza e di tutto il Consiglio Comunale, riteniamo che ci sia ancora tanto da fare e, nonostante gli errori che si possono commettere, vogliamo fortemente operare per il “bene comune”

perché continuiamo a credere ad un progetto di politica diversa fatta di valori, obiettivi e risultati concreti.

Gli attivisti M5S di Fasano