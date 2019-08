In seguito al grande successo di “Operazioni di Primo Soccorso e Manovre di Rianimazione in Spiaggia”, mattinata dedicata alla diffusione della cultura sanitaria delle manovre di emergenza che ha visto partecipi decine di cittadini entusiasti, il LIONS CLUB di Brindisi e il LEO CLUB VIRGILIO Brindisi, organizzano, per martedì 13 agosto 2019, alle ore 10,00, presso il LIDO RISORGIMENTO di Brindisi (Via di Torre Testa n.2), un incontro sulla spiaggia, finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione al diabete; durante l’incontro verrà effettuato gratuitamente l’esame della glicemia.

Sarà presente il Primario della U.O. Di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale A. Perrino di Brindisi, Dott. Antonio CARETTO.