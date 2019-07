Dopo la serata d’esordio dedicata a Giorgio Gaber, i protagonisti della scena nel Chiostro San Francesco saranno i Beatles.

Sabato 6 luglio, infatti, sarà lo scrittore Massimo Donà il protagonista del secondo appuntamento della XXIII edizione della kermesse letteraria “Un’emozione chiamata libro 2019” realizzata dal Comune di Ostuni (Settori Turismo e Cultura) con il patrocinio della Regione Puglia e l’Università del Salento. Donà presenterà ad Ostuni il libro “La filosofia dei Beatles”. A dialogare con Massimo Donà sarà il giornalista Ferdinando Sallustio.

IL LIBRO: L’apparizione dei Beatles sulla scena musicale a inizio anni Sessanta non fu meno dirompente dell’avvento, nei primi decenni del Ventesimo secolo, delle correnti dadaiste, surrealiste, cubiste e futuriste nel campo delle arti visive, o delle innovazioni introdotte da Schoenberg, Stravinsky, Bartok e Satie nel mondo della musica colta.

I quattro di Liverpool irruppero sullo sfondo di uno stanco scenario, dominato da una produzione artistica ormai con-sumata e languida. Con la pura potenza dell’immaginazione, reinventando e ponendo le basi di un nuovo evo, colorato, utopistico, capace di un sincretismo radicale, i Beatles hanno cambiato per sempre non soltanto la musica, ma anche i costumi e la visione di intere generazioni.

In questo saggio, il filosofo-jazzista Massimo Donà analizza quell’eterogeneo e variopinto insieme di testi, musiche, provocazioni e rivoluzioni che ha contribuito a creare una vera e propria filosofia dei Beatles.

Massimo Donà, filosofo e musicista jazz, è docente ordinario di Filosofia Teoretica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Collabora con il settimanale “l’Espresso”. Tra le sue ultime pubblica-zioni con Mimesis, ricordiamo: La filosofia di Miles Davis (2015) e In principio (2017). Come musicista jazz, ha al suo at-tivo sette cd.

La serata sarà introdotta dal Sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo e dal direttore scientifico, Luca Nolasco.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le Associazioni Culturali del Forum della società Civile, con il Presidio del Libro di Ostuni e con il progetto lettura “Io sono una persona libro” del Liceo Classico “A. Calamo di Ostuni.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella suggestiva cornice del Chiostro di Palazzo San Francesco ed avranno inizio alle 20:30.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 13 luglio alle 20:30 quando sul palco del Chiostro San France-sco salirà Umberto Galimberti che presenterà il libro La parola ai giovani..

