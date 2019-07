L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Brindisi organizza per la città l’evento dal nome “la voce nella comunicazione 3.0” che si terrà mercoledì 10 luglio dalle ore 17.30 alle ore 19:30, presso la sala di Palazzo Granafei-Nervegna.

L’evento sarà condotto da una professionista della comunicazione network e social, Fabiana Sera che ha voluto dedicare la sua esperienza professionale a carattere nazionale al progetto L.R. 7/2013 Audiolibro, gestito dall’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio Regionale Puglia.

Durante la serata, attraverso esempi pratici e simpatici si darà valore ed importanza alla “Parola”. In seguito diversi lettori presenteranno vari tipi di audiolibri.

La promotrice dell’evento UICI di Brindisi, impiegata a divulgare la cultura dell’inclusione, per l’occasione ha invitato anche i donatori di voce selezionati nel territorio, scelti dalla campagna divulgativa “dona la tua voce” da parte dell’UICI di Brindisi.

L’evento è organizzato anche dalla città di Bari e si terrà in data 09 luglio presso l’Università degli studi “Aldo Moro” ed è patrocinato dalla stessa Università, da Puglia Sociale, Comune di Brindisi e Comune di Bari e vale come credito formativo di 0,25 CFU per la materia.

U.I.C.I ONLUS-APS di Brindisi