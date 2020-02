Mercoledì 5 febbraio alle 16:00 presso Palazzo Imperiali di Latiano, si terrà la cerimonia di inaugurazione della Biblioteca Innovativa di Comunità.

I nuovi spazi dispongono di aree dedicate al coworking che consentirà a giovani professionisti di disporre di un’adeguata sede per svolgere attività in cooperazione e condivisione; appositi spazi dedicati ai ragazzi anche in modalità multimediale, lo spazio della memoria che consentirà di rendere fruibili a tutti, con le nuove tecnologie, vecchi reperti e testimonianze che fanno parte della storia della città: vecchi filmati, vhs, reperti fotografici e tanto altro; spazi lettura, spacegame, bambinoteca, tutto in chiave innovativa.

Si valorizzeranno tutti gli spazi di Palazzo Imperiali, anche gli spazi aperti con appositi allestimenti e abbattimento di qualsiasi tipo di barriera.

Nell’atrio principale verrà installato un food track che consentirà di creare comunità offrendo la possibilità di degustazioni di prodotti tipici.

Alla cerimonia di inaugurazione è prevista la presenza dei Michele Emiliano Presidente della Regione Puglia; di Loredana Capone Assessore all’Industria Turistica e Culturale; Silvia Pellegrini, Diirgente del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia; Umberto Guidato Prefetto di Brindisi, Vincenzo Pisanello, Vescovo della Diocesi di Oria, oltre ai Saluti di Cosimo Maiorano, Sindaco di Latiano e di Gabriele Argentieri Presidente del Consiglio Comunale di Latiano.