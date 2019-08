Dal 5 al 25 agosto, l’Amministrazione Comunale ha disposto in via sperimentale la chiusura del Centro Storico, tutti i giorni dalle ore 20.30 alle ore 2.

Il divieto di transito è previsto in entrata e in uscita anche ai residenti, ad eccezione dei permessi speciali in favore di disabili e mezzi e personale di soccorso.

I dettagli della decisione saranno comunicati nel corso della conferenza stampa convocata per lunedì 5 agosto alle ore 10.00 nell’Aula Consiliare del Comune.