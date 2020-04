“La guerra in atto contro il virus Covid-19 è ardua e la possibilità di allentare alcune misure restrittive è rimandata ai primi di maggio”, così il responsabile del locale comando di Polizia Municipale, Teodoro Nigro, commenta i controlli effettuati dai vigili urbani di Mesagne per il rispetto delle prescrizioni nazionali sugli spostamenti – previste ai fini del contenimento del Coronavirus – e delle ordinanze in materia a firma del sindaco Toni Matarrelli.

Negli ultimi giorni, soprattutto in alcuni orari del mattino, il traffico ha fatto registrare in città una maggiore intensità, per tale ragione sono aumentati i controlli, in ottemperanza anche a quelle che sono le recenti disposizioni giunte da Prefettura e Questura. Negli ultimi due giorni sono 40 i veicoli fermati e 24 i cittadini a piedi; sono state applicate tre sanzioni determinate dall’assenza di comprovate giustificazioni. L’imperativo resta dunque quello di continuare a rimanere in casa, a tutela della salute di tutti.