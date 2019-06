Anche quest’anno la Pro Loco Mesagne organizza l’evento “Mesagne e dintorni in bicicletta” arrivata alla sua XXVIII edizione. Ci siamo fatti attendere un po’, ma eccoci pronti per domenica 9 giugno 2019.

Scopriremo e conosceremo il nostro territorio andando “lentamente”, lasciandoci trasportare dal fruscio del vento, inebriandoci dai colori e dai profumi delle campagne che attraverseremo, fino ad arrivare al Parco archeologico Muro Tenente, dove trascorreremo un po’ di tempo con i “messapi”.

Ci ritroviamo tutti quanti entro le ore 8:30 in Piazza Orsini a Mesagne, e rientreremo alle ore 12:00 in Villa Comunale, vicino colonna votiva Madonna del Carmine.

Segui l’evento sulla nostra pagina Pro Loco Mesagne e clicca MI PIACE per restare sempre aggiornato sulle nostre attività e sulla biciclettata.

L’invito come sempre è rivolto a tutti: anziani, giovani, bambini (solo se accompagnati), mamme, papà… Tutti coloro che hanno a disposizione due ruote con dei pedali sono i benvenuti.

Cosa aspetti?

Per info e prenotazioni: 340/6149844 – 338/7186074 – sede: Pro Loco Mesagne P.zza Orsini 3- martedì e venerdì 18:30 / 20:30–email: proloco.mesagne.puglia@gmail.com