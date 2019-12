A poche ore dall’insediamento nel Comando della Polizia locale, ho potuto verificare la dinamicità della comunità mesagnese sia in termini di circolazione veicolare che in termini di qualificati eventi pubblici ai quali la stessa Amministrazione comunale contribuisce in modo significativo. In quest’ottica, ed in considerazione delle direttive affidatemi da subito dal sindaco Toni Matarrelli, ho rafforzato i controlli di polizia stradale e quelli relativi alla sosta tramite l’impiego del personale dipendente di polizia locale.

Stiamo prestando particolare attenzione al borgo antico, ricco di quotidiani eventi pubblici che stanno attirando, ed attireranno, residenti, visitatori, turisti e cittadini dei Comuni viciniori. Raccomando, pertanto, un uso regolare delle autovetture private ricordando che molti sono i pedoni, i bambini ed i diversamente abili che – utilizzando strade, piazze e marciapiedi – potrebbero scontare disagi derivanti dallo scorretto uso di tali luoghi pubblici ovvero risultare avversati dalle violazioni del mancato rispetto della segnaletica stradale verticale ed orizzontale ivi presente.

L’invito rimane, quindi, quello di avere cura dei pedoni e di parcheggiare il proprio veicolo secondo le regole consentite; in questo modo si potrà meglio apprezzare la “magia” natalizia all’interno del Centro storico unitamente all’offerta delle avviate attività dei numerosi locali presenti. Il personale della polizia locale sarà presente in servizio appiedato in concomitanza degli eventi previsti dal programma natalizio e non solo.

Colgo l’occasione per porgere gli auguri alla cittadinanza: buon Natale e buon anno nuovo.

Dott. Teodoro Nigro

Comandante comando di Polizia locale Mesagne