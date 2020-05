I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno tratto in arresto in flagranza di reato Cosimo Facecchia, 31enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari operanti hanno fermato il Facecchia, alla guida di un’autovettura in transito sulla SS7-svincolo Mesagne-ovest, il quale, a seguito di perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di 26 grammi di cocaina, custoditi in un sacchetto di plastica sottovuoto.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.