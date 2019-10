Il Comune di Mesagne ospiterà un programma di iniziative per sostenere l’azione di Telethon sul territorio. Adolfo Francesco Cappelli, referente dell’associazione per le province di Brindisi e Taranto, a Mesagne nei giorni scorsi, ha chiesto al sindaco Toni Matarrelli di farsi promotore delle attività cittadine in favore del sostegno alla ricerca. “Mesagne darà il suo contributo per supportare e finanziare la scienza sulle malattie genetiche rare. E’ in eleborazione il calendario di appuntamenti per sensibilizzare sull’importanza dell’indagine medica ed offrire opportunità di cura a chi ne ha bisogno”, ha dichiarato il primo cittadino. In quasi 30 anni di attività, l’associazione ha consentito la definizione di terapie efficaci per il contrasto di alcune patologie osservate, fino a quel momento considerate incurabili; continua lo studio di altre ancora poco conosciute. “Per Telethon, il supporto che può arrivare dai comuni, attraverso le donazioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano con generosità a garantire, rappresenta un aiuto determinante ”, ha spiegato Franco Cappelli durante l’incontro al Comune. La raccolta fondi avrà il suo culmine nella settimana dal 15 al 22 dicembre, nei consueti giorni della maratona televisiva.