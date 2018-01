Per la prima gara del nuovo anno, la Divella Mesagne Volley, reduce dallo stop interno di fine anno, farà visita alla Link Campus Universal Napoli in cerca di riscatto e di punti classifica importanti.

Non sarà una gara semplice, tuttavia, perché le campane sono reduci da quattro vittorie consecutive dopo un inizio ad handicap a causa delle molte assenze. Tra le padrone di casa, inoltre, una vecchia conoscenza della pallavolo mesagnese, Sara della Rocca, nel roster gialloblu della promozione in b2 del 2012.

Del 2017 targato Divella Mesagne parliamo con Dalhis Liguori, giovane opposto dalle grandissime potenzialità che si sta ritagliando un ruolo sempre maggiore nella prima squadra.

Dalhis, come valuti la prima parte della tua stagione?

La prima parte della stagione è andata molto bene, secondo me. Abbiamo lavorato tutte duramente per ottenere determinati risultati. Sono assolutamente soddisfatta a livello personale, ma consapevole di avere ancora molto su cui lavorare. Nonostante ciò, sono molto ottimista riguardo il lavoro che svolgo in palestra grazie alla preparazione specifica di Piero Parisi ed agli allenamenti tecnici di mr. Simone Giunta.

Cosa ti aspetti dal nuovo anno?

Mi piacerebbe che la squadra riconfermasse le prestazioni positive che ha espresso nell’anno precedente e la sconfitta nell’ultima partita è motivo di sprone per tutte. Inoltre, mi aspetto anche dei progressi a livello personale, per fare il salto di qualità.

Sei contenta della scelta fatta ad inizio stagione?

Sono molto soddisfatta della scelta che ho fatto e ne ho la conferma ogni giorno. Sono stata accolta fin dall’inizio a braccia aperte e mi sono integrata subito nel gruppo. La nostra è una grande famiglia, dove ognuno è sempre presente per l’altro, e questa è la qualità che mi affascina di più. Quindi sì, confermo la mia più totale soddisfazione per la decisione che ho preso.