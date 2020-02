Happy Casa Brindisi-A|X Armani Exchange Milano: 74-77

(16-14, 34-32, 49-56, 74-77)

HAPPY CASA: Banks 17, Brown 7, Martin 7, Sutton 5, Zanelli 3, Gaspardo 9, Campogrande 3, Thompson 2, Stone 21, Ikangi ne, Cattapan ne, Epifania ne. All.: Vitucci.

ARMANI EXCHANGE: : Della Valle, Micov 3, Biligha, Rodriguez 11, Tarczewski 18, Cinciarini 3, Burns 3, Nedovic 14, Sykes 17, Scola 8, Gravaghi ne, Citterio ne. All.: Messina.

Arbitri: Roberto Begnis – Fabrizio Paglialunga – Giulio Pepponi.

Note: Tiri liberi: Brindisi 23/25, Milano 23/28. Perc. tiro: Brindisi 23/63 (5/26 da tre, ro 16, rd 25), Milano 23/53 (8/23 da tre, ro 7, rd 25).



In una serata dall’elevato tasso emotivo, grazie alla splendida scenografia iniziale organizzata per ricordare Kobe e Gianna Bryant, l’Olimpia Milano si aggiudica la contesa con il punteggio di 74-77.

Match intenso che da vita a un vero scontro di alta classifica, anticipo del ventunesimo turno di Lega A, dove la Happy Casa Brindisi rincorre e battaglia per tutto l’arco dei 40 minuti ma si ferma a un passo dal pareggio con la tripla finale di Banks a spegnersi sul ferro.

Contro la corazzata Armani Exchange, in un PalaPentassuglia sold out da giorni, la squadra di coach Vitucci saggia la potenza fisica delle scarpette rosse trascinate da Tarczewski MVP con 18 punti e 8 rimbalzi. Brown e compagni provano in tutti i modi a rispondere colpo su colpo ai break ospiti, e hanno il grande merito di giocarsela fino all’ultimo respiro. Stone conferma l’ottimo periodo di forma risultando il top scorer da 21 punti e 9 rimbalzi, ma è la difesa milanese a fare la differenza togliendo ritmo a Banks (17 punti con 4/15 al tiro) e Thompson (20 minuti in campo).

Rodriguez e Sykes (17 punti) orchestrano l’Olimpia nei momenti cruciali, avanti anche di 9 nell’ultimo quarto e più lucida nel finale non tremando dalla lunetta.

Con questa vittoria Milano si prende il quarto posto in classifica a quota 26 punti, staccando di due lunghezze la Happy Casa.

Martedì sera alle ore 20:00 al PalaPentassuglia ultimo turno di Basketball Champions League contro il Casademont Zaragoza. Lunch match domenica 9 febbraio alle ore 12:00 in casa della VL Pesaro.

