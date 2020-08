I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne del luogo per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti a offendere. L’uomo, nella giornata di ieri, ha minacciato la compagna con un coltello da cucina della lunghezza di 19 cm, rinvenuto sul posto. I militari operanti, intervenuti su disposizione della centrale operativa di Brindisi a seguito della richiesta della vittima, sottoponendo a perquisizione personale il 43enne, lo hanno trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico della lunghezza di 7 cm, custodito nel marsupio indossato. I coltelli sono stati sottoposti a sequestro.