Miss Summer Salento compie 10 anni e festeggia il suo compleanno eleggendo la prima finalista della stagione 2020 Valentina Dragone, una giovanissima ragazza di Statte (Ta), “Miss Summer Salento 2020 Masseria Cillarese”

L’evento, organizzato dalla Associazione Culturale Flashback e dalla Masseria Cillarese con il suo rappresentante Alberto Guadalupi, si è svolto lo scorso 10 luglio presso la nota Masseria di Brindisi, in forma strettamente riservata ai soci a agli altri aventi diritto nel rispetto della normativa di sicurezza Anti-Covid.

“Siamo giunti al 10° anno del concorso e avremmo voluto realizzare un’evento particolare per l’occasione, ma la grave situazione di emergenza derivante da questo dramma che sta creando il virus covid-19 ci impone cautela limitando gli ingressi del pubblico al fine di poter attuare tutte quelle norme previste per l’emergenza. Questo, però, non ci ha impedito di proseguire, se pur limitatamente, dal proseguire l’attività e intraprendere altre e diverse collaborazioni con le tante altre realtà del territori.

Queste le dichiarazioni di Marcello Altomare Presidente della Associazione Flashback di Brindisi che insieme a Niko Fiore portano avanti da dieci anni l’ormai noto concorso di Bellezza Miss Summer Salento.

E proprio nel contesto di queste tante collaborazioni si è svolto lo scorso 10 luglio nella splendida pineta della Masseria, Miss Summer Salento “Masseria Cillarese”, in una sera tipicamente estiva splendidamente condotta dal noto giornalista Nico Lorusso.

L’evento ha visto emergere la splendida e indiscutibile bellezza di Valentina Dragone, giovanissima ragazza di Statte (Ta), che con il titolo e la fascia di “Miss Summer Salento 2020 Masseria Cillarese, diviene di fatto la prima finalista di questo decimo anno del concorso e rappresenterà la struttura facendo sfoggio di se per tutti gli eventi previsti nella odierna stagione estiva.

Ma non solo, insieme a Valentina ad accedere in finale, con una fascia speciale assegnata direttamente dal fotografo ufficiale del Concorso Giuseppe Bello Roma, Laura Nicla Colucci,, giovanissima ragazza di Fasano (Br) eletta “Miss Summer Salento2020 Art. photografy”

Accedono in Semifinale:

-Laura Basile di Carovigno

-Azzurra Leo di San Vito dei Normanni

-Martina Carbone di Monteroni di Lecce

-Linda Manca di Brindisi

-Maura Lazzari di Brindisi

Come accennato questo è un’anno particolare e l’organizzazione rende noto che andrà avanti con molta prudenza e per questo motivo gli altri aventi saranno resi noti volta per volta.

Il concorso è aperto a tutte le ragazze provenienti da ogni luogo, in quanto il titolo di Miss Summer Salento viene acquisito non per le residenze, ma perchè gli eventi si svolgono nel territorio salentino

e che ne condividono lo spirito della associazione.

Le interessate possono mettersi in contatto dalle apposite pagine ufficiali di Facebook o Instangram