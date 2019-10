“I care. Studenti interessa(n)ti” è il titolo del pomeriggio che vedrà coinvolti tutti gli studenti delle scuole superiori ad Ostuni venerdì 4 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso l’auditorium del Liceo Scientifico “L. Pepe” in Ostuni.

L’incontro, attraverso il confronto in gruppi, aiuterà i partecipanti a comprendere quanto sia importante essere studenti protagonisti della scuola, anche attraverso i luoghi che sono deputati alla loro partecipazione attiva. Sarà presente don Mario Diana, assistente nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica.

L’iniziativa è organizzata dal Settore Giovani di Azione Cattolica in collaborazione con la Pastorale Giovanile della Diocesi.