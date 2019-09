Si è svolto nell’aula consiliare del Palazzo di Città il partecipato incontro tra gli organizzatori della mostra “Andy Warhol, l’alchimista degli anni Sessanta” e i ristoratori mesagnesi. Erano presenti il presidente di Federalberghi Pierangelo Argentieri – l’imprenditore che per il secondo anno consecutivo ha scelto di investire sul territorio con il progetto “Grandi Mostre” – e Marco Calò, consulente per le politiche culturali del Comune di Mesagne.

“La mostra è visitabile nelle stanze espositive del Castello. Le 140 opere originali del genio della Pop art rappresentano un’opportunità culturale di grande valore per la nostra Città. Il clima di confronto mi rende fiducioso sui risultati attesi: è necessario continuare a lavorare in sinergia” ha dichiarato l’avvocato Calò. Durante l’incontro, si è discusso delle iniziative utili per proseguire con le attività di valorizzazione dell’importante esposizione. All’incontro svolto ne seguiranno altri, con altre categorie di rappresentanza, anche per fare il punto della situazione sul periodo estivo appena trascorso e in previsione del periodo delle festività.