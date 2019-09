Università itinerante – l’esperienza accademica promossa dal professor Nando Dalla Chiesa nei luoghi simbolici della cosiddetta ‘legalità difficile’ – oggi ha fatto tappa a Mesagne, a Masseria Canali, nel bene affidato alla cooperativa ‘Terre di Puglia-Libera Terra’ e simbolo di riscatto della comunità mesagnese dalla criminalità organizzata.

“Dopo il saluto del Procuratore Capo di Brindisi Antonio De Donno, sono intervenuto per offrire l’esempio di resistenza civile che la parte sana della Città ha combattuto dagli anni Ottanta al fianco delle istituzioni per sconfiggere la Scu. Oggi Mesagne ha il volto della ricompensa per il contrasto serrato al fenomeno malavitoso: è bella, dinamica, apprezzata. Ho ribadito ai giovani presenti, e a me stesso, che mai arretreremo su tanta fermezza” ha dichiarato il Sindaco Toni Matarrelli.

Università itinerante concluderà i suoi appuntamenti il prossimo 21 settembre, quest’anno nelle province di Lecce e Brindisi.