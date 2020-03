Per affrontare la grave situazione economica in cui versano tante famiglie, anche a causa delle chiusura di molte attività dovuta all’emergenza Covid-19, il Comune di Brindisi si fa promotore di una serie di iniziative di aiuto verso coloro che vivono in ristrettezza economica.

Accanto ai fondi che arriveranno dal governo e che saranno distribuiti secondo criteri e modalità ancora in fase di definizione, ci sono anche provvedimenti che l’amministrazione intende assumere affiancando fondi propri e di chi vorrà contribuire spontaneamente.

Nasce così una rete di solidarietà con Caritas e Croce Rossa. Nella giornata di domani sarà approvato un Protocollo d’intesa, già definito in queste ore, per strutturare gli aiuti alle famiglie più in difficoltà.

Comune, Caritas e Croce Rossa necessitano per la loro azione, anche del supporto operativo delle associazioni che operano sul territorio.

Chi volesse offrire il proprio ausilio all’iniziativa può inviare una email all’indirizzo: brindisisolidale@comune.brindisi.it indicando denominazione e ragione sociale, sede legale, rappresentante legale, recapito telefonico e indirizzo email.

Le associazioni saranno ricontattate in breve tempo.