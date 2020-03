Nasce la rete San Vito Solidale grazie alla collaborazione tra Unitalsi, Protezione Civile e ExFadda con il Comune di San Vito dei Normanni. Questo servizio di raccolta, distribuzione e consegna di cibo e altri beni di prima necessità destinati ai cittadini e alle cittadine con maggiori difficoltà economiche, aggravate dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria.

Vogliamo contribuire ad organizzare una rete solida e collaborativa tra associazioni, volontari e servizi pubblici per aiutare la nostra comunità ad attraversare questo difficile momento.

Come funziona.

Tutti possono partecipare donando il cibo o altri generi di prima necessità:

– nelle ceste solidali all’uscita dalle attività commerciali aderenti a San Vito Solidale. Per aderire come attività commerciale è possibile contattare Fabrizio al 3208718406, concorderai con noi le modalità di raccolta.

– portando generi alimentari presso la sede dell’Unitalsi in Via Garibaldi 105 ogni martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00

– prenotando il ritiro presso la tua attività commerciale o da casa al numero 3208718406 (Fabrizio)

Per le derrate alimentari privilegia prodotti conservati e a lunga conservazione. Non si accettano donazioni in denaro.

Se sei in condizioni di bisogno e vuoi ricevere la spesa solidale puoi contattare:

– i Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni dalle 09:00 alle 12:00 ai numeri 0831955403 – 0831955404;

– Unitalsi al numero 3337093739 (Enzo).

Comunica i dati che ti verrano richiesti, la consegna della spesa avverrà esclusivamente a domicilio attraverso i volontari e le volontarie di San Vito Solidale. Le richieste saranno vagliate dal Settore Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni.

Faccio mie le parole di Papa Francesco: nessuno si salva da solo.

Sono fiducioso nella generosità e nella solidarietà dell’intera nostra comunità, ringrazio chi intero prendere parte a questa iniziativa e sopratutto i tanti volontari, quelli attivi da anni sul territorio e quelli che hanno già dato la loro disponibilità in queste ore.