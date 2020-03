I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un commerciante 45enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari operanti hanno effettuato una perquisizione nel negozio dell’uomo ove hanno rinvenuto una bustina in cellophane contenente 5 grammi di cocaina celata all’interno della macchinetta del caffè, un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, concluse le formalità di rito, il 45enne è stato rimesso in libertà.