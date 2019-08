I Carabinieri della Stazione di Erchie nell’ambito specifica attività info-investigativa, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato Moccia Pasquale Moccia, 45enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sorpreso in agro del comune di Erchie dopo aver occultato in un muretto a secco 70 grammi di “cocaina” – contenuti in due involucri di cellophane – e del materiale per la pesatura e il confezionamento della stessa.

A seguito di perquisizione personale il Moccia è stato trovato in possesso di un grammo della medesima sostanza ed 115,00 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, che occultava all’interno delle tasche dei pantaloni.

Il prevenuto, che si trovava sottoposto all’affidamento in prova ai servizi per vari pregressi reati contro la persona e il patrimonio, al termine delle formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Brindisi come disposto dall’Autorità Giudiziaria