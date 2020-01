I Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco, insieme al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, hanno arrestato in flagranza di reato Giovanni De Luca, 25enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di armi o monuzioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, attenzionato dal personale operante nei pressi di un rudere in agro di Cellino San Marco, nel tentativo di controllarlo, si divincolava violentente dai militari e si dava alla fuga a piedi per i campi. In una botola, ricavata nei pressi del rudere e nascosta dalla vegetazione, sono stati rinvenuti n.7 involucri in chellophane contenenti 3,127 di “marijuana”, n.3 involucri in chellophane contenenti complessivamente 153,20 grammi di “cocaina”, nonché diverse cartucce da caccia e proiettili per pistola. Le ricerche dell’uomo, già noto, hanno portato al suo rintraccio ed al conseguente arresto.

La sostanza stupefacente e il munizionamento sono stati sequestrati.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Brindisi.