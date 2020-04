I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 27enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di una busta di plastica, celata in un arredo della cucina, contenente 48 grammi di marijuana e tre coltelli intrisi della medesima sostanza. Durante le operazioni, la convivente ha occultato nella tasca dei pantaloni indossati un bilancino di precisione utilizzato per la sostanza stupefacente e parzialmente intriso della stessa, per cui è stata denunciata in stato di libertà per favoreggiamento personale. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 27enne è stato rimesso in libertà.