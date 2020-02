La stagione sportiva 2019/2020 sta per entrare nella sua fase più calda, quella decisiva, in cui ci si giocano trofei, piazzamenti e gran parte delle fatiche impiegate in tutti questi mesi. Dopo il grande spettacolo del big match contro le scarpette rosse dell’Olimpia Milano, la Happy Casa Brindisi tornerà nuovamente a calcare il parquet del PalaPentassuglia nel mese di marzo.

Le Final Eight di Coppa Italia e il riposo forzato a causa degli impegni della nazionale italiana, costringeranno il pubblico brindisino ad attendere per quasi un mese di tempo prima di rivedere i propri beniamini in un match casalingo.

A partire dalle ore 11:00 di mercoledì 5 febbr aio, sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere alle prossime partite interne in programma al PalaPentassuglia di Brindisi nel mese di marzo.

MATCH IN PROGRAMMA:

Happy Casa Brindisi vs Openjobmetis Varese (domenica 1 marzo ore 18.15)*

Happy Casa Brindisi vs Allianz Pallacanestro Trieste (mercoledì 11 marzo ore 20.30)*

*orario e data da confermare

L’acquisto dei tickets potrà essere effettuato a partire da oggi presso:

New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (lun 16:30-20:00 | mar-sab 09:30-13:00 e 16:30-20:00)

online sul sito www.vivaticket.it

punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi