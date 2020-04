Proseguono nell’ospedale di Ostuni i lavori per l’ammodernamento del reparto di Chirurgia Generale. Subito dopo inizierà la ristrutturazione in quello di Ortopedia. “La chiusura è solo temporanea – spiega il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone – e abbiamo potuto farlo perché in questa fase le attività in elezione sono sospese. Gli interventi in urgenza sono stati concentrati nell’ospedale di Francavilla Fontana che ha un’ottima équipe chirurgica”.

“Il restyling di Chirurgia – spiega l’ingegner Renato Ammirabile, direttore tecnico dell’ospedale di Ostuni – durerà un mese e mezzo circa. Stiamo ristrutturando sette stanze di degenza per sedici posti complessivi, i bagni, la medicheria e gli spogliatoi. Abbiamo sostituito le porte in legno con quelle in alluminio, adeguato gli impianti tecnologici e cambiato le luci con plafoniere a led. Stanze e corridoi avranno pavimentazioni e rivestimenti in pvc e corrimano in plastica. Per le pitturazioni abbiamo scelto tutti i colori in base alle indicazioni della cromoterapia”.

Lo stesso tipo di restyling sarà effettuato anche per il reparto di Ortopedia con le sue otto stanze per un totale di diciassette posti letto. I lavori inizieranno subito dopo il completamento del reparto di Chirurgia e avranno una durata di circa sessanta giorni.

UFFICIO STAMPA ASL BR