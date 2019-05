Tutta la squadra al completo si presenterà oggi pomeriggio alle 18:30, presso l’Happy Casa Store del Centro Commerciale Brinpark di Brindisi, per ringraziare il title sponsor artefice di questa indimenticabile stagione sportiva.

Tutti i tifosi biancoazzurri potranno salutare i giocatori protagonisti di un’annata da record, frutto di 36 punti in regular season, quinto posto in classifica, accesso ai playoff e finalista della Final Eight 2019.

Vi aspettiamo numerosi venerdì 24 maggio a partire dalle ore 18:30 #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi