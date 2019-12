A causa delle previste avverse condizioni meteo, il concerto «No Bomb, Yes Love. A Christmas in Town» si terrà questa sera alle ore 21 all’interno del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e non nel largo antistante. L’ingresso è libero con apertura delle porte alle ore 20.30. Il concerto alternerà sul palcoscenico per un’ora e mezza di musica i cantautori Eugenio Finardi e Bungaro, affiancati dai musicisti Raffaele Casarano al sax e Mirko Signorile al pianoforte.

Si tratta del primo appuntamento musicale della rassegna culturale e di spettacolo «Le Luci di Brindisi. La Città a Natale 2019», sostenuta dalla Regione Puglia tra le azioni di promozione del claim «Festività natalizie e Capodanni di Puglia», con il coordinamento di Pugliapromozione e la partecipazione del Comune di Brindisi e della Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi