La Polizia di Stato nell’ambito di un’azione di prevenzione e repressione dei reati, ha eseguito in Ostuni un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un cittadino del posto per il reato di stalking.

I fatti si sono svolti in una contrada compresa tra la Città Bianca e il comune di Martina Franca.

C.A., ostunese classe 1979, già noto agli atti d’ufficio, è stato raggiunto da un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa con la prescrizione di mantenersi ad una distanza di almeno 300 metri in caso di incontro occasionale e di non comunicare con la donna in qualsiasi modo.

Il provvedimento restrittivo è stato firmato dal Giudice per le Indagini Preliminari in perfetto accordo con le indagini coordinate dalle Procure della Repubblica di Brindisi e di Taranto e condotte da personale del Commissariato di P.S. della Città Bianca.

Nel corso degli accertamenti scaturiti dalla denuncia da parte della vittima si è appurato che le violenze, sia fisiche che psicologiche, si sono protratte per diverso tempo nonché che l’indagato, ossessionato dalla malcapitata, non ne accettava la separazione spingendosi sino a divenire la sua ombra, realizzando condotte di assillo e di aggressività tali da metterla in concreto pericolo assieme a ogni persona che fosse anche per caso con lei.

Più volte, la minacciava di morte dicendole chiaramente che era solo sua.

L’intervento della Polizia di Stato consente di porre l’attenzione sulla necessità di rivolgersi alle Istituzioni per assicurare alla giustizia gli autori di questi come di altri generi di reati scongiurando femminicidi e amori malati