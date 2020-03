I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto, per resistenza a pubblico ufficiale, un 46enne residente a Bassano del Grappa, domiciliato a Mesagne, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per associazione di tipo mafioso. In particolare, nella mattinata di ieri, nel corso di un servizio preventivo finalizzato al controllo delle prescrizioni contenute nei decreti governativi riguardanti le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, i militari operanti hanno notato l’uomo alla guida di un’autovettura Fiat Doblò tra le vie del paese. Questi, ricevuto l’Alt di polizia, ha tentato di sfuggire al controllo allontanandosi e percorrendo contromano diverse vie del centro abitato, per poi, a conclusione di un inseguimento, essere bloccato dalla pattuglia all’imbocco della tangenziale SS7. A seguito di specifici accertamenti, il 46enne è stato altresì contravvenzionato poiché risultato privo della patente di guida, scaduta da 15 anni, mentre il mezzo è risultato sprovvisto della prescritta assicurazione e privo di revisione, scaduta da oltre 4 mesi. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà.

I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto, per resistenza a pubblico ufficiale, un 34enne di origine nigeriana, domiciliato in Ceglie Messapica.

Nella mattinata di ieri, nel corso di un servizio preventivo finalizzato al controllo delle prescrizioni contenute nei decreti governativi riguardanti le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, gli operanti, percorrendo un via del centro abitato, hanno incrociato il 34enne alla guida di un ciclomotore, unitamente a un secondo uomo in corso d’identificazione, passeggero. La pattuglia, dopo aver invano intimato l’Alt più volte, anche con dispositivi sonori, ha sorpassato il mezzo a due ruote, bloccandolo. Una volta fermato, il passeggero è fuggito a piedi allontanandosi per le campagne limitrofe mentre il prevenuto, che ha provato a divincolare il mezzo per guadagnarsi la fuga, è stato prontamente bloccato dai militari, scesi immediatamente dall’auto di servizio. La successiva perquisizione personale nei suoi confronti ha inoltre consentito di rinvenire 2 grammi di marijuana, occultati nel borsello, sottoposti a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà.