Il Teatro Comunale di Ceglie Messapica ospiterà l’8^ edizione di “Note Danzanti”, la manifestazione nata per valorizzare la danza ed il canto, organizzata dalle Associazioni “Ra.di.ce”, “Alphard Record”, “La Fabbrica della Musica” ed “E20 Idea”, con il Patrocinio del Comune di Ceglie Messapica, che vedrà la partecipazione di ballerini e cantanti pugliesi, conosciuti fuori dei confini regionali e nazionali.

Parliamo di Giorgio Albanese, già concorrente di Amici di Maria De Filippi nel 2014, per lungo tempo nel cast del musical Romeo&Giulietta, Leonardo Fumarola protagonista anche lui del talent di Canale5 ma nel 2002, ballerino e ginnasta dalle doti singolari, Francesco Moro talentuoso giovane primo ballerino della Daniele Cipriani Entertainment, agenzia di produzione, organizzazione e promozione eventi di danza, in esclusiva nazionale ed europea di alcune delle più importanti compagnie internazionali e Francesco Biasi, ballerino e coreografo di danza moderna, ideatore dello spettacolo “Soqquadro” che, fina dalla sua prima, ha riscosso un successo meritato.



“Note Danzanti è un’iniziativa che porto nel cuore da quando ero allievo a Ceglie e ritornare a ballare per la mia città mi rende sempre molto fiero – è il commento di Francesco Moro, formatosi nella scuola del Balletto di Toscana a Firenze oltre ad aver collaborato con coreografi di calibro internazionale come Luciano Cannito. E’ bellissimo vedere come il teatro stia crescendo e stia diventando sempre più un polo culturale e artistico attivo anche in un piccolo centro. Credo sia importantissimo anche il contributo di noi giovani per una crescita e un’apertura nuova e consapevole al mondo dell’arte. Sono onorato per aver avuto l’opportunità di portare in scena lo spettacolo di danza contemporanea Corpus/Corpi e ancor di più di aver trovato un pubblico empatico. Sono felice che sia stata colta l’importanza di portare in teatro questo evento, che è diventato ormai punto di riferimento per il pubblico cegliese. E’ giusto che la gente torni a vivere il teatro come luogo di incontro e di formazione. Dopo aver lavorato per i maggiori teatri italiani, mi si riempie il cuore poter ballare nel mio teatro.”

Nello show, che si annuncia esplosivo, ricco di suoni e suggestioni, non possono mancare le note dei fratelli Davide e Marco Epicoco. Con le loro molteplici doti, suonano e cantano in modo impeccabile, sanno tenere in pugno la scena come attori che calcano il palco d’ un teatro, guardano avanti per il loro futuro e per ciò che vogliono esprimere attraverso la loro musica.

Davide è reduce dal successo del suo singolo Ricordami chi sono oltre ad aver aperto i concerti di Irama con cui ha collaborato al testo di Bella e rovinata, disco d’oro. Marco, nel 2014, ha partecipato al programma di RaiUno, Ti lascio una canzone. Con la sua possente voce è stato paragonato al pugliese Al Bano. Oggi continua a studiare canto e partecipare a numerosi concorsi di canto di livello nazionale.

Completano il parterre gli artisti Piero Gasparro, giovane cantante e l’attore Pietro Ciciriello.

La serata, presentata da Marcello Leva, ha uno sfondo benefico: il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto al Centro L’Arcobbaleno della Parrocchia di San Rocco di Ceglie Messapica dove i ragazzi con disabilità si cimentano, grazie a volontari e professionisti, in vari laboratori: dal teatro alla musica, all’arte.