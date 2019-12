Partirà sabato 21 dicembre, presso la biglietteria del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, la distribuzione dei tagliandi d’ingresso – fino a esaurimento dei posti – per lo spettacolo per bambini «La Bottega dei Giocattoli» (26 dicembre, ore 17) e il «Concerto per il Nuovo Anno» (2 gennaio, ore 20.30): il tagliando dà diritto alla prenotazione del posto e ha un costo simbolico di 1 euro. Il botteghino sarà aperto in via straordinaria anche sabato e domenica con gli abituali orari di sportello: ore 11-13 e 16.30-18.30. Info 0831 562554.

«La Bottega dei Giocattoli». Spettacolo consigliato per bambini dai 3 anni in su. Una storia delicatissima che riempirà di magia il Nuovo Teatro Verdi giovedì 26 dicembre a partire dalle ore 17. Un racconto di giocattoli dotati di voce e anima, di notti incantate in cui ad un giovane commesso è permesso di varcare le soglie dell’impossibile e farsi paladino di un universo minacciato da un oscuro padrone senza volto da sconfiggere.

«Concerto per il Nuovo Anno». Torna la tradizione al Nuovo Teatro Verdi con il concerto che dà il benvenuto al nuovo anno. Protagonista quest’anno, giovedì 2 gennaio con inizio alle ore 20.30, l’«Apulian Youth Symphony Orchestra», orchestra giovanile composta da circa settanta musicisti di età compresa tra 15 e 25 anni provenienti da diversi Conservatori di Musica italiani. L’orchestra, diretta dal M° Teresa Satalino, eseguirà brani della tradizione musicale viennese, la celeberrima Suite dallo Schiaccianoci di Čajkovskij e un programma “Star Wars” con le musiche “stellari” di Holst, Borodin e Williams, in tema con la recente uscita in Italia del nono e ultimo film della saga. Il progetto AYSO, a pochi mesi dalla sua fondazione, ha già collezionato importanti riconoscimenti per il rigore e la formazione di alto profilo.