Nel pomeriggio del 10 ottobre 2019 dalle 15.00 alle 17.30, presso l’Aula Magna del Polo Universitario sito in Piazza Di Summa a Brindisi, si celebra l’Obesity Day con un incontro informativo e screening gratuito rivolto ai cittadini.

L’evento, promosso in collaborazione con l’ADI Puglia, è organizzato dal Dr. Antonio Caretto insieme all’equipe di Dietetica e Nutrizione Clinica della Endocrinologia del P.O. Perrino della ASL Brindisi. Durante la manifestazione è prevista una tavola rotonda, introdotta dal Direttore Sanitario ASL BR Andrea Gigliobianco, in cui si discuterà delle problematiche del paziente obeso con i medici specialisti Antonio Caretto (Endocrinologia e Nutrizione clinica), Pasquale Fina (SIAN), Valeria Lagattolla (Endocrinologia e Nutrizione clinica), Giuseppe Manca (Chirurgia generale), Monica Scotto Di Carlo (Psicologia), e gli interventi dei rappresentanti dell’Associazione Amici Obesi. In occasione dell’incontro gli operatori sanitari della U.O. di Endocrinologia e Nutrizione Clinica effettueranno ai cittadini un primo screening gratuito dell’obesità e forniranno consigli e materiale informativo.

Giunta quest’anno alla 19° edizione l’Obesity Day, la campagna di informazione e sensibilizzazione sull’obesità promossa dall’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica (ADI) per tramite della sua Fondazione, si celebra il 10 ottobre in tutte le città italiane. Il tema principale di questa edizione è ”La Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità” presentata presso la Camera dei Deputati l’8 ottobre 2019.

Secondo gli ultimi dati Istat la popolazione italiana adulta obesa ha raggiunto il 10,4%, mentre il 35,5% è in sovrappeso. Obiettivo della giornata è sensibilizzare i cittadini e focalizzare l’attenzione sul tema sovrappeso-obesità coinvolgendo direttamente operatori sanitari, cittadini e mass-media.

