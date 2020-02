Sabato 8 febbraio, a partire dalle ore 17, si svolgerà, presso il Resort “Tenuta Moreno”, il “Fidal Brindisi Awards”, cerimonia di premiazione dell’attività 2019, della 2° edizione del “Corri, Salta e Lancia” e del circuito provinciale di corsa “ Sulle vie di Brento 2019 ”. La serata è organizzata dal Comitato Provinciale Fidal di Brindisi e sarà presentata da Paolo Liuzzi; sponsor, Calcio Shopping di Mesagne ed Avis Comunale di Brindisi OdV, che da sempre unisce il volontariato allo sport.

Il Comitato Provinciale Fidal Brindisi, in questo quadriennio olimpico, si sta distinguendo per l’attività su pista, che coinvolge le categorie giovanili ed i master, e per la forte sinergia creata con le società del territorio, grazie alle quali oggi si disputa un campionato avvincente e denominato “Sulle vie di Brento”; è presieduto da Giancosimo Pagliara, coadiuvato dal Vice Presidente, con delega al settore Assoluto, Cosimo Leuci, dal Segretario, con delega al settore Master, Ferdinando Dragone, dal Fiduciario Tecnico Provinciale, Francesco Papeo, dal Consigliere con delega alla comunicazione, Riccardo Primicerio; ed ancora, punti di forza del Comitato Provinciale sono: Felice Prudentino, Responsabile della Segreteria Gare, Antonio Sofia, collaboratore di Segreteria, Gianfranco Montanaro, collaboratore con delega alla contabilità economica, e Bernardo Carrozzo, Fiduciario Provinciale del Gruppo Giudici di Gara.

Saranno presenti all’evento diverse autorità del mondo sportivo, tra cui il Presidente Fidal Puglia, dott. Giacomo Leone (grande maratoneta e vincitore della Maratona di New York nel 1996), il Presidente del Coni Puglia, dott. Angelo Giliberto, il delegato provinciale del Coni di Brindisi, Oronzo Pennetta, il Capo Settore del Mezzofondo in Puglia e grande maratoneta, Ottavio Andriani, il Presidente del CIP, Comitato Regionale Puglia, Giuseppe Pinto.

Di seguito riportiamo i nominativi degli atleti e le società premiati:

Atleta dell’anno GIOVANNI SUSCA (ATL.AM.CISTERNINO ECOLSERVIZI)

Tecnico: ANTONIO PETINO

Talento dell’anno ANDREA PALUMBO (ATL.AM.CISTERNINO ECOLSERVIZI)

Tecnico: PIETRO STERNATIVO

Atleta emergente (ex aequo) MATTIA GALIULO (ATL.AM.CISTERNINO ECOLSERVIZI)

FEDERICO GIGANTE (MFR BRINDISI)

Migliore prestazione ALESSANDRO PIGNATELLI (FOLGORE BRINDISI)

Tecnico: BRUNO STASI

Miglior Senior Master MARIA MADAGHIELE OLIMPO LATIANO

Dirigente dell’anno FRANCESCO VALENTE ATL. CITTA’ BIANCA

Giudice dell’anno GIANFRANCO MONTANARO

Società dell’anno ATLETICA AMATORI CISTERNINO ECOLSERVIZI

Società emergente ASD IMPERIALI ATLETICA

Gara Dell’anno TROFEO DELLE DUE TORRI ATLETICA CAROVIGNO

Premio Miglior Tecnico COSIMO LEUCI ATL. AMAT. CISTERNINO ECOLSERVIZI

Premiazione Maglia Puglia

Triarico Paolo (ASD Apuliathletica)

Cisternino Marco (ASD Apuliathletica)

Paparella Angelo (ASD Apuliathletica)

Pignatelli Simone (Folgore Brindisi)

Galiulo Mattia (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

De Carolis Ilaria (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Cisternino Silvia (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Campioni regionali

PISTA Cadetti:



Galiulo Mattia Lancio del martello (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

De Carolis Ilaria Lancio del martello (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Cisternino Silvia Lancio del giavellotto(Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Allievi:



Vecchio Giovanni 100m (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Perrone Giovanni 800m (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Mastrapasqua Marco Lancio del disco (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Cucinelli Michelle 100m Ostacoli (Folgore Brindisi)

Juniores



Conte Francesco Decathlon (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Susca Giovanni 5000m (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Semeraro Luca Salto con l’asta (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Zaccaria Alessandro Lancio del martello (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Pische Fabiana Salto triplo (Folgore Brindisi)

Assoluti



Perrone Giovanni 800m (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Marangi Alessandro 5000m (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

10.000m su Pista Juniores



Palumbo Andrea (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

CROSS: Juniores:



Susca Giovanni (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Assoluti



Marangi Alessandro (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Partecipazioni Campionati Italiani

Indoor:

Aliberti Girolamo 3° ai 400m SM 40 Ancona (ASD Apuliathletica)

Cross:

Palumbo Andrea cat Juniores piazzamento ai Campionati Italiani di Corsa Campestre Venaria Reale (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Giovanni Perrone cat Allievi piazzamento ai Campionati Italiani di Corsa Campestre Venaria Reale (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Strada:

Susca Giovanni 3° Juniores Campionati Italiani di 10km Su strada Canelli (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Palumbo Andrea 8° Juniores Campionati Italiani di 10km Su strada Canelli (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Mezza maratona

Susca Govanni 2° ai Campionati Italiani di Mezza Maratona (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Demito Cosimo 8° ai Campionati Italiani di Mezzamaratona (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Pista:

Conte Francesco Campionati Italiani di Prove Multiple Juniores (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Profico Carlotta Campionati Italiani Individuali Juniores Lancio del Martello (Folgore Brindisi)

Palumbo Andrea Campionati Italiani Individuali Juniores 5000m (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Zaccaria Alessandro Campionati Italiani Individuali Juniores Lancio del Disco (Atl. Amatori Cisternino

Ecolservizi)

Semeraro Luca Campionati Italiani Individuali Juniores Salto con l’asta (Atl. Amatori Cisternino

Ecolservizi)

Cucinelli Michelle Campionati Italiani Individuali Allievi Salto Triplo (Folgore Brindisi)

Vecchio Giovanni Campionati Italiani Individuali Allievi 200m (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Misale Octavian Cosmin Campionati Italiani Individuali Allievi 400m (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Cisternino Silvia Campionati Italiani Individuali Cadetti Giavellotto (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

De Carolis Ilaria Campionati Italiani Individuali Cadetti Martello (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Galiulo Mattia 7° Campionati Itaiiani Individuali Cadetti Martello (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi)

Pignatelli Simone Campionati Italiani Individuali Cadetti 80m e staffetta (Folgore Brindisi)

“2° GRAN PRIX CORRI, SALTA E LANCIA”

CAT. ESO M

LEONE FLAVIO MARIA – ATLETICA CITTA’ BIANCA

SAPONARO LUCA – ASD LABORATORIO DEL BENESSERE

PIANTA RICCARDO – FOLGORE BRINDISI

CAT. ESO F

CIULLO SARA – ALTERATLETICA LOCOROTONDO

SAPONARO EMMA – ALTERATLETICA LOCOROTONDO

POMARICO BENEDETTA – OLIMPO LATIANO

CAT. RAGAZZI

ERRICO SINAN– OLIMPO LATIANO

CAMASSA ALESSANDRO – ASD IMPERIALI ATLETICA

BUFANO DANIELE – ATL. AMATORI CISTERNINO ECOLSERV.

CAT. RAGAZZE

FRASCARO FRANCESCA – ALTERATLETICA LOCOROTONDO

CACCAVO LUCIANA– ASD ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO

PERRINI GIORGIA – ATL. AMATORI CISTERNINO ECOLSERV.

CAT. CADETTI

GALIULO MATTIA – ATL. AMATORI CISTERNINO ECOLSERV.

NISI FRANCESCO – OLIMPO LATIANO

MORCIANO MARIO– OLIMPO LATIANO

CAT. CADETTE

LEGROTTAGLIE ALESSIA– OLIMPO LATIANO

SUMA ANTONIA – ASD LABORATORIO DEL BENESSERE

SAPONARO CHIARA – ASD LABORATORIO DEL BENESSERE

SOCIETA’

OLIMPO LATIANO

ATLETICA AMATORI CISTERNINO ECOLSERVIZI

FOLGORE BRINDISI

ATLETICA CITTA’ BIANCA

ALTERATLETICA LOCOROTONDO

ASD LABORATORIO DEL BENESSERE

“SULLE VIE DI BRENTO 2019”

CATEGORIA ALLIEVI MASCHILE 1 SICCARDI GIUSEPPE A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 2 DAMASCO GIANLUCA A.S.D. MFR BRINDISI CATEGORIA JUNIORES MASCHILE 1 FEDELE MARCO ATLETICA CITTA’ BIANCA 2 ROSSETTI ORLANDO A.S.D. APULIATHLETICA 3 PERRINO ANDREA OSTUNI RUNNER’S CATEGORIA PROMESSE 1 TANGI HAMZA ATLETICA CITTA’ BIANCA CATEGORIA SM 1 NAPOLETANO PAOLO POLISPORT CICLO CLUB FASANO 2 SARACINO VINCENZO A.S. TEAM FRANCAVILLA 3 CURTO BRUNO A.S. TEAM FRANCAVILLA 4 SASSO SALVATORE OSTUNI RUNNER’S 5 BUZZACCHINO MASSIMO ATLETICA CRISPIANO CATEGORIA SM 35 1 CARDONE ANTONIO DORANDO PIETRI 2 CARELLA CESARE OSTUNI RUNNER’S 3 SPILOTRO ORAZIO ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 4 MONOPOLI LEONARDO OSTUNI RUNNER’S 5 DRAGONE FERDINANDO A.S.D. FOLGORE BRINDISI CATEGORIA SM 40 1 SOFIA ANTONIO OSTUNI RUNNER’S 2 SALERNO LUIGI A.S. TEAM FRANCAVILLA 3 RAMUNDO MARIO A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 4 MELPIGNANO ALFONSO OSTUNI RUNNER’S 5 BARLETTA SALVATORE ATLETICA CEGLIE MESSAPICA CATEGORIA SM 45 1 TARDIO GIUSEPPE A.S. TEAM FRANCAVILLA 2 SAPONARO AGOSTINO OSTUNI RUNNER’S 3 BARNABA FRANCESCO ATLETICA CITTA’ BIANCA 4 GRASSI PIETRO POLISPORT CICLO CLUB FASANO 5 LANZELLOTTA PIETRO POLISPORT CICLO CLUB FASANO CATEGORIA SM 50 1 OLIVE FEDERICO POLISPORT CICLO CLUB FASANO 2 DELLA CORTE SALVATORE A.S. TEAM FRANCAVILLA 3 BUFFO ORLANDO A.S.D. ATLETICA MESAGNE-AVIS 4 DONATEO LUIGI A.S.D. MFR BRINDISI 5 POTENZA LEONARDO POLISPORT CICLO CLUB FASANO CATEGORIA SM 55 1 CISTERNINO FRANCESCO G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 2 VALENTE FRANCESCO ATLETICA CITTA’ BIANCA 3 ELIA LORENZO ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 4 VALENTE FRANCESCO A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 5 CAVALLO ARMANDO OSTUNI RUNNER’S CATEGORIA SM 60 1 OLIVA GIUSEPPE ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 2 SETTANNI GERARDO A.S.D. MFR BRINDISI 3 DELLI FIORI RAFFAELE A.S. ATLETICA LATIANO 4 BOCINA ANGELO MAURIZIO A.S.D. ATLETICA MESAGNE – AVIS 5 ZOCCO GIANFRANCO A.S.D. ATLETICA MESAGNE – AVIS CATEGORIA SM 65 1 DIANA ERNESTO A.S.D. FOLGORE BRINDISI 2 ROMANO GIUSEPPE LUIGI ATLETICA AMATORI BRINDISI 3 SIBILIO CARMELO POLISPORT CICLO CLUB FASANO 4 DELL’EDERA FELICE FRANCESCO ATLETICA CITTA’ BIANCA 5 USTRA COSIMO ATLETICA CITTA’ BIANCA CATEGORIA SM 70 1 INTERNO’ RENATO A.S.D. FOLGORE BRINDISI CATEGORIA SM 85 1 DE CARLO DOMENICO POLISPORT CICLO CLUB FASANO

CATEGORIA SF 1 PIGNATELLI DANIELA OSTUNI RUNNER’S 2 SEMERARO LUCIA OSTUNI RUNNER’S 3 FAMA SABRINA OSTUNI RUNNER’S 4 CELLINO CHIARA A.S.D. ATLETICA MESAGNE – AVIS 5 D’AGNANO ANNA MARIA ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI CATEGORIA SF 35 1 BRUNO MARIA POMPEA A.S. TEAM FRANCAVILLA 2 LONOCE ANNAMARIA A.S. TEAM FRANCAVILLA 3 PINTO ANNA MARIA A.S.D. ATLETICA MESAGNE – AVIS 4 LAPADULA PALMA POLISPORT CICLO CLUB FASANO CATEGORIA SF 40 1 DE LUCA ALESSANDRA OSTUNI RUNNER’S 2 PATRONELLI ANNAMARIA POLISPORT CICLO CLUB FASANO 3 BAVARO ANTONELLA ATLETICA CITTA’ BIANCA 4 SAPONARO ISABELLA APD RUNNERS SAN MICHELE SALENTINO 5 LEONI MONICA POLISPORT CICLO CLUB FASANO CATEGORIA SF 45 1 NACCI LUCIA ATLETICA CITTA’ BIANCA 2 LONOCE LUCIA A.S. TEAM FRANCAVILLA 3 LENTI ANTONIA A.S. TEAM FRANCAVILLA 4 MACI CHIARA GYMNASIUM SAN PANCRAZIO 5 MADAGHIELE MARIA OLIMPO LATIANO CATEGORIA SF 50 1 FALCETTA VINCENZA GYMNASIUM SAN PANCRAZIO 2 PREZIOSO PATRIZIA A.S.D. ATLETICA MESAGNE – AVIS 3 RICCHIUTO ANTONELLA ATLETICA CITTA’ BIANCA 4 VINCENTI MADIA ATLETICA CITTA’ BIANCA 5 MITA CONSIGLIA ATLETICA AMATORI BRINDISI CATEGORIA SF 55 1 MARULLI LUCIA GIUSEPPINA ATLETICA AMATORI BRINDISI 2 SAVA DANIELA ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI